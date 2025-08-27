В российском регионе после проливных дождей ввели режим ЧС

Стихия привела к разливу реки Казачка, которая вышла из берегов, снесла автомобильный мост и отрезала от «большой земли» село Колхозное.
В результате паводка часть жилых домов затоплена по окна, разрушены теплицы, повреждены инфраструктурные объекты. Передвигаться по улицам стало возможно только на лодках или высокой спецтехнике вроде «Уралов» и «вахтовок», поскольку легковые автомобили оказались бесполезны и тонули. Ситуацию усугубляет отсутствие электроснабжения.
Власти ввели режим ЧС и приступили к эвакуации населения. Спасатели на спецтранспорте вывозят людей из опасной зоны, организован пункт временного размещения.
Особое внимание уделяется безопасности детей, которые составляют почти четверть жителей пострадавшего села.
Читайте материал «Российская девятиклассница умерла в школе на репетиции к 1 сентября».
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.