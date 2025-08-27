ФСБ задержала россиянина за подготовку атаки на военный аэродром в Энгельсе

Мужчина арендовал жилье рядом с аэродромом в Энгельсе. Там он хотел установить оборудование для ударных БПЛА, утверждает ФСБ. Когда под видом курьера он собирался извлечь из тайника средства для диверсии, был задержан сотрудниками ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством или организацией). Мужчина арестован. Известно, что ему 35 лет, другие данные о его личности не приводятся.
