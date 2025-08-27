Ричмонд
ФСБ задержала россиянина за подготовку атаки на военный аэродром в Энгельсе

ФСБ сообщила о задержании жителя Волгограда, подозреваемого в сотрудничестве с Украиной. По версии спецслужбы, мужчина планировал атаку на военный аэродром в Энгельсе.

Источник: РИА "Новости"

По данным ФСБ, задержанный с 2019 по 2022 год жил во Львовской области, там его завербовала Служба безопасности Украины (СБУ). Следствие считает, что в обмен на сотрудничество ему пообещали украинское гражданство. Он вернулся в Волгоград и оттуда уехал в Саратовскую область.

Мужчина арендовал жилье рядом с аэродромом в Энгельсе. Там он хотел установить оборудование для ударных БПЛА, утверждает ФСБ. Когда под видом курьера он собирался извлечь из тайника средства для диверсии, был задержан сотрудниками ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством или организацией). Мужчина арестован. Известно, что ему 35 лет, другие данные о его личности не приводятся.

