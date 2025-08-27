Режим ЧС ввели в Ростовской области после атаки беспилотников

«Принято решение о введении ЧС в границах района, где пострадали дома», — написал Александр Скрябин в своем telegram-канале. Он отметил, что необходимо наладить функционирование оперативного штаба и профильных комиссий, ответственных за оценку нанесенного ущерба. Также требуется провести поквартирный обход с целью детального осмотра и документирования последствий.