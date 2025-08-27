Из-за наводнений семь человек погибли и один пропал без вести

Во Вьетнаме наводнения, как сообщает Associated Press, привели к гибели 7 человек, один пропал без вести. «34 получили ранения», — говорится в сообщении агентства.
Ливневые дожди привели к наводнениям и оползням в ряде районов Юго-Восточной Азии. В частности, за ночь местами в северо-восточном Вьетнаме выпало почти 20 см осадков. Сейчас в ряде прибрежных районов сохраняются предупреждения о возможных подтоплениях.
О плохой метеообстановке говорят и в Таиланде, где в результате оползня в северной части города Чиангмай один человек погиб, еще один пропал без вести.
