Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за наводнений семь человек погибли и один пропал без вести

Во Вьетнаме наводнения, как сообщает Associated Press, привели к гибели 7 человек, один пропал без вести.

Во Вьетнаме наводнения, как сообщает Associated Press, привели к гибели 7 человек, один пропал без вести. «34 получили ранения», — говорится в сообщении агентства.

Ливневые дожди привели к наводнениям и оползням в ряде районов Юго-Восточной Азии. В частности, за ночь местами в северо-восточном Вьетнаме выпало почти 20 см осадков. Сейчас в ряде прибрежных районов сохраняются предупреждения о возможных подтоплениях.

О плохой метеообстановке говорят и в Таиланде, где в результате оползня в северной части города Чиангмай один человек погиб, еще один пропал без вести.

Читайте также: Спасатели ищут россиянина, которого унесло в море на бочке.