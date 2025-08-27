Гниющее мясо для домашних животных продавали покупателям в грязном магазине

Расследование, проведенное Национальным отделом по борьбе с пищевыми преступлениями Агентства по пищевым стандартам (NFCU), показало, что мясо поступало от законных производителей продуктов питания, которые подтвердили, что оно было отправлено фирме Fears Animal Products Limited в Сомерсете для производства корма для домашних животных или для безопасной утилизации.