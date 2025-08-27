Гниющее мясо для домашних животных продавали покупателям в грязном магазине

Двое жителей Великобритании были заключены в тюрьму за участие в подготовке к продаже покупателям мяса, признанного непригодным для употребления в пищу и предназначенного в качестве корма для домашних животных.
Мужчины были заключены в тюрьму за сговор с целью продажи мяса, предназначенного для кормления домашних животных, в «отвратительно грязном» магазине на юге Лондона, передает Sky News.
Власти были предупреждены о зловонии гниющего мяса и обнаружили нелегальный цех по разделке, где работники готовили испорченную сырую птицу к продаже.
Королевский суд Внутреннего Лондона заслушал дело 63-летнего Энтони Фиара, управляющего компанией в Бриджуотере, графство Сомерсет, которая поставляла мясо 40-летнему Азару Иршаду, который руководил разделочным цехом для приготовления мяса в Уолворте, южный Лондон.
Во вторник Фиар был приговорен к 42 месяцам тюремного заключения, а Иршад — к 35 месяцам. Еще двое мужчин получили условные сроки тюремного заключения.
Суд заслушал сообщение представителей городского совета Саутуорка о том, что в 2020 году было обнаружено 1,9 тонны субпродуктов животного происхождения, в том числе целые и разделанные цыплята, бараньи яички и говяжьи котлеты, которые перерабатывались для продажи.
В организацию по торговым стандартам Trading Standards обратились местные жители, которые пожаловались на вонь гниющего мяса, исходящую из магазина.
Затем полицейские обследовали смежное помещение на соседней Ист-стрит, где обнаружили нелегальный цех по разделке мяса птицы. Было обнаружено, что работники разделывали, свежевали, промывали и раскладывали по порциям испорченное сырое мясо птицы для последующей раздачи и продажи.
Помещением управляли Иршад, Али Афзал и третье лицо по имени Аршад Ахтар, который впоследствии скончался.
Расследование, проведенное Национальным отделом по борьбе с пищевыми преступлениями Агентства по пищевым стандартам (NFCU), показало, что мясо поступало от законных производителей продуктов питания, которые подтвердили, что оно было отправлено фирме Fears Animal Products Limited в Сомерсете для производства корма для домашних животных или для безопасной утилизации.
Суд заслушал заявление мясника Иршада, специализирующегося на халяльной мясной продукции, о том, что он совершил 16 поездок в магазин Фиара, чтобы доставить мясо в «отвратительно грязную», по словам судьи, разделочную на юге Лондона.
После 12-недельного судебного разбирательства Фиар был признан виновным в сговоре с целью обмана путем размещения на рынке продуктов, непригодных для употребления в пищу человеком. Иршад признал себя виновным в том же преступлении.
Судья Ноэль Лукас описал Фиара как «жадного человека» и «склонного к риску, стремящегося получить быструю прибыль везде, где он может, и независимо от любых потенциальных последствий для других».
Судья Лукас приговорил его в Королевском суде Лондона к 42 месяцам тюремного заключения. Бизнесмен также был отстранен от должности директора предприятия на шесть лет.
Судья сказал, что Иршаду доверяли поставлять халяльное мясо своим клиентам, и он «злоупотребил этим доверием». Иршад, который ранее признал себя виновным по предъявленным обвинениям, был приговорен к 35 месяцам тюремного заключения.
Иршаду также было приказано не продавать никаких продуктов питания и никоим образом не заниматься каким-либо продовольственным бизнесом до дальнейшего распоряжения, отмечает Sky News.
Во вторник также были вынесены приговоры двум другим мужчинам, которые признали себя виновными в участии в заговоре.
64-летний Марк Хупер, менеджер компании Фиара, был приговорен к двум годам лишения свободы условно на два года за сговор с целью мошенничества. Афзал получил шесть месяцев условно на 21 месяц за нарушение правил безопасности пищевых продуктов.
Эндрю Куинн, глава Национального отдела по борьбе с продовольственными преступлениями (NFCU), сказал: «Вынесенные сегодня приговоры показывают, что в нашей продовольственной системе нет места такой преступной деятельности. Этот случай демонстрирует серьезный риск для безопасности потребителей, когда отдельные лица намеренно пренебрегают правилами безопасности пищевых продуктов, возвращая непригодное для употребления в пищу мясо обратно в пищевую цепочку».
Член городского совета Саутуорка Наташа Эннин заявила: «Эти люди действовали с полным пренебрежением к здоровью населения, руководствуясь исключительно жадностью. Потребители имеют право быть уверенными в безопасности своих продуктов питания».