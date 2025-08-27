Ричмонд
Режим ЧС ввели в районе поврежденных после атаки БПЛА домов в Ростове-на-Дону

В центре Ростова-на-Дону на месте поврежденных в результате атаки украинских беспилотников домов ввели режим ЧС. Об этом в среду, 27 августа, заявил мэр города Александр Скрябин.

По словам мэра, для оценки ущерба в результате атаки беспилотников собрали специальную комиссию. Администрация города сообщила о готовности предоставить маневренный фонд для пострадавших жителей.

— Службам поставлена задача коммунальным службам города приступить к уборке прилегающих территорий места происшествия, — написал Скрябин в своем Telegram-канале.

Около семи жилых многоквартирных жилых домов получили повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на центр Ростова-на-Дону.

В этот же день силы российской противовоздушной обороны сбили 26 украинских беспилотников над российскими регионами. Атаке подверглись Ростовская, Орловская, Белгородская, Брянская и Курская области.

