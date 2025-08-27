Полиция задержала 30 участников массовой драки в Янино-1

30 участников массовой драки мигрантов в Янино-1 доставили в отделы полиции. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Драка произошла 26 августа недалеко от строящегося здания на Голландской улице. Для проверки поступившей информации правоохранители оперативно провели рейд, в ходе которого были задержаны 30 граждан Узбекистана и Таджикистана.
— В процессе разбирательства сотрудникам полиции удалось выявить трех основных зачинщиков потасовки. Ими оказались граждане Таджикистана в возрасте 22, 24 и 26 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», — уточнили в полиции.
Кроме того, 23 участника конфликта были привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство. В ходе проверки также был выявлен один нелегально проживавший на территории России гражданин Узбекистана, который помещен в центр для последующего административного выдворения за пределы России.