ФСБ предотвратили диверсию у военного аэродрома под Саратовом

В спецслужбе пояснили, что задержанный — 35-летний волгоградец, ранее проживавший на украинской территории во Львовской области. После прекращения срока разрешения на временное пребывание, в 2022 году, он привлек внимание Службы безопасности Украины (СБУ). Его завербовали для проникновения в один из регионов России для диверсии и теракта в обмен на гражданство Украины. По информации ведомства, мужчина прошел подготовку в Киеве под контролем куратора украинских спецслужб. В Россию он вернулся под видом возвращения к семье. Мужчина планировал установить модуль спутниковой навигации для корректировки ударов беспилотников ВСУ.