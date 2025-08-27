ФСБ предотвратили диверсию у военного аэродрома под Саратовом

ФСБ задержала мужчину, пытавшегося устроить диверсию в Саратовской области.
Сотрудники ФСБ России задержали в Саратовской области жителя Волгограда, которого подозревают в подготовке диверсии у военного аэродрома Энгельс по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Мужчина должен был установить взрывное устройство вблизи аэродрома Энгельс в Саратовской области, который ранее становился целью атак беспилотников. Однако выполнить задание задержанному не удалось — сотрудники ФСБ провели операцию по месту его проживания и изъяли доказательства причастности к организации теракта. Информацию ФСБ передает РИА Новости.
В спецслужбе пояснили, что задержанный — 35-летний волгоградец, ранее проживавший на украинской территории во Львовской области. После прекращения срока разрешения на временное пребывание, в 2022 году, он привлек внимание Службы безопасности Украины (СБУ). Его завербовали для проникновения в один из регионов России для диверсии и теракта в обмен на гражданство Украины. По информации ведомства, мужчина прошел подготовку в Киеве под контролем куратора украинских спецслужб. В Россию он вернулся под видом возвращения к семье. Мужчина планировал установить модуль спутниковой навигации для корректировки ударов беспилотников ВСУ.