В Ростовской области утонул человек

В станице Мигулинской Верхнедонского района утонул 51-летний мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

К пояснили в ведомстве, трое приятелей отдыхали на берегу Дона. Предварительно, ночью один из них решил окунуться. Его тело утром обнаружили на поверхности воды и вызвали спасателей.