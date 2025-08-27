В Ростовской области утонул человек

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
К пояснили в ведомстве, трое приятелей отдыхали на берегу Дона. Предварительно, ночью один из них решил окунуться. Его тело утром обнаружили на поверхности воды и вызвали спасателей.
В станице Мигулинской Верхнедонского района утонул 51-летний мужчина.
