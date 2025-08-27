Ричмонд
Преступник бросил две бутылки с зажигательной смесью в АЗС на востоке Москвы

По предварительной информации, злоумышленник, напавший на полицейских на востоке Москвы в среду утром, бросил две бутылки с зажигательной смесью.

Как стало известно «МК», инцидент произошел в 9 часов утра возле АЗС «Татнефть» на Щелковском шоссе. Мужчина сначала бросил одну бутылку с зажигательной смесью, которая не разбилась, затем метнул еще одну — она разбилась, задев автомобиль «Нива». Возгорания после этого не последовало. При задержании преступник пытался оказать сопротивление, но был задержан.

Личность неизвестного устанавливается. Предварительно он передвигался пешком.