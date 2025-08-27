Российская школьница скончалась во время репетиции к 1 сентября

В Бердске Новосибирской области во время подготовки к школьной линейке скончалась девятиклассница. Об этом сообщил Mash Siberia.
Девочке стало плохо еще до начала репетиции танца, ей пытались помочь педагог и одноклассники, однако спасти ее не удалось. Прибывшие врачи также оказались бессильны.
По информации Telegram-канала, школьница была активной и успешной в учебе, занималась в военно-патриотическом клубе и ранее посещала танцевальные занятия, но прекратила их из-за проблем со здоровьем. Причины трагедии устанавливаются.
Ранее десятилетняя туристка из Соединенных Штатов умерла на экскурсии по Версальскому дворцу во Франции. Трагедия случилась вечером 1 июля. Школьнице стало плохо во время прогулки по территории дворца, она потеряла сознание. Врачи скорой помощи оперативно прибыли на место, но спасти ее не смогли.