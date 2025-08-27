Российская школьница скончалась во время репетиции к 1 сентября

Ранее десятилетняя туристка из Соединенных Штатов умерла на экскурсии по Версальскому дворцу во Франции. Трагедия случилась вечером 1 июля. Школьнице стало плохо во время прогулки по территории дворца, она потеряла сознание. Врачи скорой помощи оперативно прибыли на место, но спасти ее не смогли.