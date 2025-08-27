Ричмонд
Минимум семь жилых домов пострадали при атаке вражеских БПЛА на Ростов-на-Дону

Около семи жилых многоквартирных жилых домов получили повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на центр Ростова-на-Дону. Об этом в среду, 27 августа, сообщил корреспондент ТАСС.

Удару подверглись несколько трехэтажных домов. В каждом из них выбило стекла — осколки валяются на проезжей части и тротуарах. На месте происшествия активно работают сотрудники правоохранительных органов.

По словам жителя одного из домов, звук приближающегося беспилотника напоминал работу мотороллера. Жужжание продолжалось около 10 секунд, после чего последовал громкий взрыв, передают в агентстве.

В этот же день силы российской противовоздушной обороны сбили 26 украинских беспилотников над российскими регионами. Атаке подверглись Ростовская, Орловская, Белгородская, Брянская и Курская области.

