В Полоцке горел павильон в торговом центре

Система передачи извещений «Молния» сегодня в 7.10 передала спасателям сигнал о пожаре в торговом центре на улице Октябрьской в Полоцке. Прибывшие на место подразделения МЧС обнаружили, что загорелся один из павильонов на первом этаже. Персонал торгового центра предпринял попытки самостоятельного тушения, используя огнетушители и внутренний пожарный водопровод.