В Полоцке горел павильон в торговом центре

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцке загорелся один из павильонов в торговом центре — спасатели оперативно потушили пожар, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Система передачи извещений «Молния» сегодня в 7.10 передала спасателям сигнал о пожаре в торговом центре на улице Октябрьской в Полоцке. Прибывшие на место подразделения МЧС обнаружили, что загорелся один из павильонов на первом этаже. Персонал торгового центра предпринял попытки самостоятельного тушения, используя огнетушители и внутренний пожарный водопровод.

Спасатели оперативно ликвидировали загорание. Эвакуация не потребовалась. Пострадавших нет. На месте пожара работало четыре единицы техники МЧС. В результате происшествия повреждены стены, потолочное перекрытие и имущество в павильоне. Причина случившегося устанавливается.