В массовом столкновении фур под Омском погиб водитель КамАЗа

Жуткое ДТП со смертельным исходом произошло днем во вторник, 26 августа 2025 года, на трассе Челябинск — Новосибирск в Кормиловском районе Омской области, рассказали в правоохранительных органах.
«Предварительно установлено: 35-летний водитель автомобиля КамАЗ в районе 863 километра автодороги Челябинск — Новосибирск не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с остановившемся впереди на участке дорожных работ грузовым автомобилем “Мерседес” под управлением мужчины 1979 г.р. После удара произошло столкновение со стоящими впереди грузовиком “Донфенг” и легковым автомобилем “Инфинити”», — говрится в официальном сообщении.
По данным полиции, в результате ДТП погиб водитель КамАЗа — он скончался на месте от полученных травм. Водитель «Мерседеса» госпитализирован.
По факту ДТП проводится проверка.