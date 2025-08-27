В массовом столкновении фур под Омском погиб водитель КамАЗа

«Предварительно установлено: 35-летний водитель автомобиля КамАЗ в районе 863 километра автодороги Челябинск — Новосибирск не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с остановившемся впереди на участке дорожных работ грузовым автомобилем “Мерседес” под управлением мужчины 1979 г.р. После удара произошло столкновение со стоящими впереди грузовиком “Донфенг” и легковым автомобилем “Инфинити”», — говрится в официальном сообщении.