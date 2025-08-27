Ричмонд
Израиль заявил о ликвидации главы аппарата безопасности ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 августа. /ТАСС/. Военно-воздушные силы Израиля ликвидировали главу аппарата безопасности радикального движения ХАМАС на западе Газы Махмуда аль-Асвада. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Источник: AP 2024

«Самолет ВВС Израиля нанес удар и уничтожил террориста Махмуда аль-Асвада, возглавлявшего аппарат безопасности ХАМАС в западной части Газы», — говорится в заявлении.

По данным армейской пресс-службы, аль-Асвад «являлся ключевой фигурой в аппарате безопасности» движения ХАМАС и «служил важным источником информации для террористической организации».

