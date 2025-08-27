22-летний житель Усольского района незаконно потреблял энергию населенного пункта. Парень арендовал участок земли в поселке Новомальтинск, где есть доступ к электросетям. Там обвиняемый установил четыре контейнера, где хранил 229 единиц майнингового оборудования для добычи криптовалюты. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СКР по Иркутской области.
— Он получил доступ к электросетям через незаконное подключение к трансформаторной подстанции, избегая таким образом оплаты за электричество, — пояснили в пресс-службе следственного комитета.
Обвиняемый принес электроснабжающей организации ущерб на сумму более восьми миллионов рублей, которые впоследствии возместил. Уголовное дело в отношении молодого человека прокуратура региона направила в суд.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что бухгалтер из Братска незаконно заработала 8,5 млн рублей на фиктивных сделках.