22-летний житель Усольского района незаконно потреблял энергию населенного пункта. Парень арендовал участок земли в поселке Новомальтинск, где есть доступ к электросетям. Там обвиняемый установил четыре контейнера, где хранил 229 единиц майнингового оборудования для добычи криптовалюты. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СКР по Иркутской области.