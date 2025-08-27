Студентка из Мозыря стала жертвой обмана при съеме квартиры

Мозырянка обратилась в милицию, заявив, что ее обманули при попытке снять квартиру в областном центре.
Как выяснилось, 17-летняя студентка нашла объявление о сдаче квартиры в аренду на популярной интернет-площадке. Девушку устроило предложение, поэтому она связалась с владельцем жилья. В переписке с арендодателем была достигнута договоренность, в том числе и по предоплате. «Девушка перевела на счет Br400 рублей, а позже еще Br700. После этого на связь с ней никто не вышел», — рассказали в УВД. Студентка обратилась в милицию.
Возбуждено уголовное дело.
«Прежде чем заключать сделки с незнакомцами, необходимо хорошо подумать, узнать о них отзывы других людей, проявлять осмотрительность. Перед началом учебного сезона всем иногородним гражданам, в частности, учащимся различных учреждений образования, необходимо быть более осторожными при съеме квартир. Только ваша бдительность, внимание и контроль происходящего уберегут вас и ваши финансы от злоумышленников», — напомнили правоохранители.