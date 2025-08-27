Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Студентка из Мозыря стала жертвой обмана при съеме квартиры

27 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Студентка из Мозыря хотела снять квартиру, в итоге лишилась денег, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Мозырянка обратилась в милицию, заявив, что ее обманули при попытке снять квартиру в областном центре.

Как выяснилось, 17-летняя студентка нашла объявление о сдаче квартиры в аренду на популярной интернет-площадке. Девушку устроило предложение, поэтому она связалась с владельцем жилья. В переписке с арендодателем была достигнута договоренность, в том числе и по предоплате. «Девушка перевела на счет Br400 рублей, а позже еще Br700. После этого на связь с ней никто не вышел», — рассказали в УВД. Студентка обратилась в милицию.

Возбуждено уголовное дело.

«Прежде чем заключать сделки с незнакомцами, необходимо хорошо подумать, узнать о них отзывы других людей, проявлять осмотрительность. Перед началом учебного сезона всем иногородним гражданам, в частности, учащимся различных учреждений образования, необходимо быть более осторожными при съеме квартир. Только ваша бдительность, внимание и контроль происходящего уберегут вас и ваши финансы от злоумышленников», — напомнили правоохранители.