Студентка из Мозыря стала жертвой обмана при съеме квартиры

Как выяснилось, 17-летняя студентка нашла объявление о сдаче квартиры в аренду на популярной интернет-площадке. Девушку устроило предложение, поэтому она связалась с владельцем жилья. В переписке с арендодателем была достигнута договоренность, в том числе и по предоплате. «Девушка перевела на счет Br400 рублей, а позже еще Br700. После этого на связь с ней никто не вышел», — рассказали в УВД. Студентка обратилась в милицию.