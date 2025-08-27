Ричмонд
В Ленинском районе Ростова после атаки БПЛА ввели локальный режим ЧС

Локальный режим ЧС ввели в Ростове после воздушной атаки, работает оперативный штаб.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинском районе Ростова-на-Дону после атаки БПЛА, произошедшей в ночь на 27 августа, ввели локальный режим ЧС. Об этом по итогам внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций сообщил глава города Александр Скрябин.

По информации чиновника, после произошедшего организовали работу оперативного штаба и комиссий по оценке ущерба. Также будут приниматься заявления на материальную помощь.

— Администрация города готова предоставить маневренный фонд для пострадавших. Окажем необходимую помощь, — прокомментировал Александр Скрябин.

Также коммунальные службы проведут уборку территории на месте происшествия.

Напомним, после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону горела кровля четырехэтажного жилого дома в переулке Халтуринском. Огнем было охвачено 250 кв. метров, возгорание оперативно локализовали. 15 эвакуированных жильцов здания разместили в пункте временного размещения, в школе № 55. Пострадавших не было.

