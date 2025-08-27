В Курской области в ДТП погибли два человека

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ, а также пассажир 1984 года рождения данного автомобиля скончались на месте ДТП, а пассажир 1990 года рождения получил травмы. Кроме того, ранения получил водитель автомобиля ГАЗ, а также женщина-пассажир 1957 года рождения», — говорится в сообщении.