В Курской области в ДТП погибли два человека

КУРСК, 27 августа. /ТАСС/. Два человека погибли, еще трое пострадали в ДТП на 484-м километре автодороги М-2 «Крым» в Фатежском районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ, а также пассажир 1984 года рождения данного автомобиля скончались на месте ДТП, а пассажир 1990 года рождения получил травмы. Кроме того, ранения получил водитель автомобиля ГАЗ, а также женщина-пассажир 1957 года рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ДТП произошло примерно в 05:20 на 484-м километре автодороги М-2 «Крым». Там столкнулись автомобили ВАЗ-21124 и ГАЗ-330210. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП, действиям участников будет дана правовая оценка, добавили в пресс-службе ведомства.