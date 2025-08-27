Бастрыкин потребовал доклад об избиении и унижении детей в Башкирии

Следственный комитет России взял на особый контроль уголовное дело о хулиганских действиях группы подростков в башкирском городе Октябрьский. Как сообщает информационный центр ведомства, ранее в соцсетях появилась информация о систематических унижениях и оскорблениях детей, а также случаях лишения их денег.
По данным Следкома, обращения в правоохранительные органы не давали должного результата. После проверки информации было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю республиканского отделения ведомства Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Расследование уголовного дела продолжается, принимаются меры к установлению всех участников противоправной деятельности и привлечению их к ответственности.
