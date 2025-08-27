Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин потребовал доклад об избиении и унижении детей в Башкирии

Глава СКР поручил доложить о группе хулиганов из Октябрьского, которая избивает и унижает детей.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет России взял на особый контроль уголовное дело о хулиганских действиях группы подростков в башкирском городе Октябрьский. Как сообщает информационный центр ведомства, ранее в соцсетях появилась информация о систематических унижениях и оскорблениях детей, а также случаях лишения их денег.

По данным Следкома, обращения в правоохранительные органы не давали должного результата. После проверки информации было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю республиканского отделения ведомства Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается, принимаются меры к установлению всех участников противоправной деятельности и привлечению их к ответственности.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.