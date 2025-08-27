Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-замначальника красноярской полиции Михаил Привалихин получил 14 лет колонии

Экс-замначальника полиции Красноярского края признали виновным в разглашении государственной тайны.

Источник: Комсомольская правда

27 августа в Красноярске бывшего заместителя начальника краевой полиции по оперативной работе Михаила Привалихина осудили в третий раз — мужчину признали виновным в разглашении государственной тайны. Экс-сотрудник правоохранительных органов получил еще три года лишения свободы.

Пресс-служба краевого суда сообщила, что Привалихин по совокупности наказаний отправится в колонию строгого режима на 14 лет с половиной лет. Кроме того, его лишили звания «подполковника полиции» и оштрафовали на 24 миллиона рублей.

Приговор не вступил в законную силу, он обжалуется в Пятом апелляционном суде общей юрисдикции.