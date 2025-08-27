Раскрыта стоимость операции по спасению альпинистки Наговициной с пика Победы

Уточняется, что в СМИ фигурировала сумма в 60 тысяч долларов (около 4,8 миллиона рублей). Однако, по словам собеседника издания, в действительности она может быть гораздо больше, так как спасатели уже несколько раз запускали коптеры и совершали попытки восхождения, а один вертолет и вовсе потерпел крушение. Он добавил, что с каждой минутой операция будет обходиться «все дороже и дороже».