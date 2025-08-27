В Ивановской области завели первое уголовное дело о дропперстве

По версии следствия, в Иванове неустановленные лица имели неправомерный доступ к банковским счетам, по которым осуществили незаконные операции по снятию наличных денежных средств. В ходе следственных мероприятий установлена причастность 21-летнего местного жителя, он задержан. В ходе обыска по месту его жительства, а также в его машине изъято свыше десяти банковских карт, зарегистрированных на других людей, а также мобильное устройство, флеш-накопитель и SIM-карты.