Прокуратура Омска проверяет обстоятельства падения ребенка из окна восьмого этажа

Ведомство напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности. Не оставляйте детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Следует помнить, что москитная сетка не является преградой для падения ребенка. Также важно избегать размещения мебели и других предметов рядом с окнами, чтобы предотвратить возможность залезания ребенка на подоконник.