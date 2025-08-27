Ричмонд
Прокуратура Омска проверяет обстоятельства падения ребенка из окна восьмого этажа

Трагедия произошла 26 августа в Омске в доме на улице Барнаульская.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура выясняет обстоятельства несчастного случая с шестилетним мальчиком. Ребенок выпал из окна восьмого этажа дома на улице Барнаульская. Ребенок с тяжелыми травмами был госпитализирован. Как рассказали в прокуратуре Омской области, мальчик страдает психическим заболеванием.

По предварительным данным, ребенок находился дома под присмотром бабушки и матери. Во время дневного сна, пока женщины спали, мальчик открыл единственное окно, оборудованное ручкой, и выпал из него.

Прокуратура Омской области взяла ситуацию под личный контроль.

Ведомство напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности. Не оставляйте детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Следует помнить, что москитная сетка не является преградой для падения ребенка. Также важно избегать размещения мебели и других предметов рядом с окнами, чтобы предотвратить возможность залезания ребенка на подоконник.