Двух туристок унесло в море на сапбордах у мыса Фиолент в Севастополе

Для того чтобы вернуться на берег, им понадобилась помощь спасателей.

Источник: МЧС Севастополя/Tg

У мыса Фиолент в Севастополе спасатели нашли и эвакуировали двух девушек, которые катались на сап-бордах и оказались в открытом море.

Спасатели поисково-спасательного подразделения «Таврос», используя катер, успешно эвакуировали двух девушек, которые катались на сап-бордах и оказались в море на большом расстоянии от берега.

Поиски, начавшиеся в прибрежной зоне, не дали результатов. Кроме того, погодные условия усложняли спасательную операцию: море было неспокойным, дул сильный ветер, а высокие волны ограничивали видимость. Но спасателям удалось установить связь с пострадавшими. Те сообщили, что берег плохо виден. Это говорило о значительном расстоянии между ними. Девушек попросили поднять весло над головой, чтобы они могли быть замечены. Это помогло установить визуальный контакт. Их обнаружили в трех километрах от берега.

Пострадавших доставили на берег на катере и провели разъяснительную беседу о важности соблюдения мер безопасности при выходе на воду в плохую погоду.

Ранее в Севастополе спасатели пришли на помощь 63-летнему мужчине, которого также сильным течением унесло в море на сапборде в районе бухты Ласпи.