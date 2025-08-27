Двух туристок унесло в море на сапбордах у мыса Фиолент в Севастополе

Поиски, начавшиеся в прибрежной зоне, не дали результатов. Кроме того, погодные условия усложняли спасательную операцию: море было неспокойным, дул сильный ветер, а высокие волны ограничивали видимость. Но спасателям удалось установить связь с пострадавшими. Те сообщили, что берег плохо виден. Это говорило о значительном расстоянии между ними. Девушек попросили поднять весло над головой, чтобы они могли быть замечены. Это помогло установить визуальный контакт. Их обнаружили в трех километрах от берега.