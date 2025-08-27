В Москве неизвестный напал на полицейских с коктейлем Молотова и ножом

На Щелковском шоссе в Москве неизвестный мужчина, вооруженный ножом и коктейлем Молотова, напал на полицейских. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным SHOT, инцидент произошел у заправки рядом с МКАД, на въезде в подмосковное Щелково. Очевидцы рассказали, что злоумышленник поджег коктейль Молотова прямо на проезжей части и бросил его в правоохранителей.
При попытке задержания он оказал активное сопротивление, достав нож. В результате оперативных действий нападавший был задержан.
По данным телеграм-канала Baza, 26-летний мужчина ранее поджег несколько предметов на дороге и мешал проезду. Правоохранители бегали за нарушителем несколько минут, пытаясь дубинкой выбить нож из его рук. На него готовятся возбудить уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).