Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве неизвестный напал на полицейских с коктейлем Молотова и ножом

В Москве задержан мужчина, напавший на полицейских с коктейлем Молотова и ножом. Пострадавших среди правоохранителей нет.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

На Щелковском шоссе в Москве неизвестный мужчина, вооруженный ножом и коктейлем Молотова, напал на полицейских. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным SHOT, инцидент произошел у заправки рядом с МКАД, на въезде в подмосковное Щелково. Очевидцы рассказали, что злоумышленник поджег коктейль Молотова прямо на проезжей части и бросил его в правоохранителей.

При попытке задержания он оказал активное сопротивление, достав нож. В результате оперативных действий нападавший был задержан.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД, пострадавших нет.

По данным телеграм-канала Baza, 26-летний мужчина ранее поджег несколько предметов на дороге и мешал проезду. Правоохранители бегали за нарушителем несколько минут, пытаясь дубинкой выбить нож из его рук. На него готовятся возбудить уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).