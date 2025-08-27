Девятиклассница скончалась в новосибирской школе

Ученица девятого класса школы № 3 «Пеликан» в Бердске скончалась днём накануне, 26 августа. Об этом изданию НГС сообщила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Елена Агишова. По её словам, всё произошло мгновенно.
В социальных сетях появилась информация, что трагедия произошла во время репетиции мероприятий в честь 1 сентября. Однако замдиректора опровергла эту информацию, заявив, что события никак не связаны — школьница в этот момент просто сидела на диване.
«Это произошло вчера, это был несчастный случай. Ребёнок просто сидел на диванчике в школе, это случилось внезапно, скоропостижно — никаких заключений пока нет. Ребёнок сидел в спокойном состоянии, нигде не бегал, каких-то травмирующих факторов не было», — прокомментировала она.
Заместитель директора охарактеризовала погибшую как хорошую и положительную девочку. Причины смерти пока не установлены.