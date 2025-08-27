В Челябинске самокатчики сбили пенсионера и бросили его истекать кровью

Пострадавший рассказал коллегам из 31.tv, что на него наехали со спины, когда он шёл домой. Самокатом управлял подросток, вместе с ним была девушка. Обоим лет по 14−15. По словам мужчины, молодые люди засмеялись, когда сбили его, и уехали вперёд. У пенсионера к тому моменту уже хлестала кровь. Ему на помощь пришли прохожие. У одного из них с собой оказался жгут. После того, как кровотечение остановили, мужчину увезли в больницу.