Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске самокатчики сбили пенсионера и бросили его истекать кровью

Мужчине помогли прохожие.

Источник: Freepik

На Северо-Западе Челябинска подростки на электросамокате сшибли 65-летнего пенсионера и уехали, оставив его истекать кровью. Теперь водителя СИМа ищут сотрудники Госавтоинспекции, сообщили в ведомстве по городу.

ДТП произошло 19 августа около дома № 70 по Комсомольскому проспекту. По предварительным данным, мужчину сбили на тротуаре. Он получил телесные травмы. На место происшествия выезжал экипаж ДПС. Личность водителя самоката и обстоятельства наезда устанавливается.

Пострадавший рассказал коллегам из 31.tv, что на него наехали со спины, когда он шёл домой. Самокатом управлял подросток, вместе с ним была девушка. Обоим лет по 14−15. По словам мужчины, молодые люди засмеялись, когда сбили его, и уехали вперёд. У пенсионера к тому моменту уже хлестала кровь. Ему на помощь пришли прохожие. У одного из них с собой оказался жгут. После того, как кровотечение остановили, мужчину увезли в больницу.

По информации журналистов, пенсионеру стало хуже. У него началось заражение крови. Теперь ему нужна операция на сердце. Поиски водителя самоката продолжаются.