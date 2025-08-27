В Челябинске самокатчики сбили пенсионера и бросили его истекать кровью

На Северо-Западе Челябинска подростки на электросамокате сшибли 65-летнего пенсионера и уехали, оставив его истекать кровью. Теперь водителя СИМа ищут сотрудники Госавтоинспекции, сообщили в ведомстве по городу.
ДТП произошло 19 августа около дома № 70 по Комсомольскому проспекту. По предварительным данным, мужчину сбили на тротуаре. Он получил телесные травмы. На место происшествия выезжал экипаж ДПС. Личность водителя самоката и обстоятельства наезда устанавливается.
Пострадавший рассказал коллегам из 31.tv, что на него наехали со спины, когда он шёл домой. Самокатом управлял подросток, вместе с ним была девушка. Обоим лет по 14−15. По словам мужчины, молодые люди засмеялись, когда сбили его, и уехали вперёд. У пенсионера к тому моменту уже хлестала кровь. Ему на помощь пришли прохожие. У одного из них с собой оказался жгут. После того, как кровотечение остановили, мужчину увезли в больницу.
По информации журналистов, пенсионеру стало хуже. У него началось заражение крови. Теперь ему нужна операция на сердце. Поиски водителя самоката продолжаются.