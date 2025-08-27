В Уфе задержан подозреваемый в мошенничестве студент

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, месяц назад в полицию с сообщением о мошенничестве обратился пожилой мужчина. По словам заявителя, неизвестные по телефону необоснованно обвинили его в финансировании запрещённой деятельности, пригрозили уголовным преследованием, после чего под предлогом проверки и обеспечения сохранности личных накоплений убедили отдать неизвестному молодому человеку около 2 млн рублей.
В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РБ совместно с коллегами из УМВД России по Уфе установили и задержали юношу, который приходил за деньгами к пенсионеру. Им оказался 19-летний студент одного из колледжей Уфы.
Молодой человек рассказал, что действовал по указанию аферистов, с которыми списался в интернете, и через банкомат перевёл им похищенную наличность, оставив себе небольшое денежное вознаграждение.
В ходе работы с задержанным полицейские установили его причастность к хищению ещё у двух жителей Уфы в общей сложности порядка 900 тысяч рублей.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено три уголовных дела. На время следствия он заключён под стражу. Расследование продолжается.