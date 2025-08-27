В Уфе задержан подозреваемый в мошенничестве студент

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, месяц назад в полицию с сообщением о мошенничестве обратился пожилой мужчина. По словам заявителя, неизвестные по телефону необоснованно обвинили его в финансировании запрещённой деятельности, пригрозили уголовным преследованием, после чего под предлогом проверки и обеспечения сохранности личных накоплений убедили отдать неизвестному молодому человеку около 2 млн рублей.