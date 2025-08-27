Москва
В Иркутской области завели 13 уголовных дел из-за незаконного оборота наркотиков

Два дела проходят за незаконный сбыт запрещенных веществ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области завели 13 уголовных дел по фактам незаконного оборота наркотиков. С 11 по 20 августа сотрудники полиции проводили третий этап операции «Мак-2025». Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России, правоохранители изъяли четыре килограмма запрещенных веществ.

— В результате проведенных мероприятий завели восемь уголовных дел за хранение наркотиков в крупном размере, три — за хранение без цели сбыта. За незаконный сбыт наркотических средств проходит 2 уголовных дела, — уточнили в пресс-службе МВД.

Также транспортные полицейские провели в детских оздоровительных лагерях мероприятия по профилактике наркомании среди подростков.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре задержаны лидеры оргпреступной группировки и их сообщники.