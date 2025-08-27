Посылка от родственников оказалась ловушкой: женщина лишилась квартиры и семи миллионов

Вскоре после этого позвонил еще один мошенник — на этот раз «специалист Росфинмониторинга». Он убедил женщину, что от ее имени уже оформили доверенность, взяли крупный кредит под залог квартиры и теперь единственный способ спасти имущество — срочно продать жилье и перевести деньги на «безопасный счет».