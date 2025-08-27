Посылка от родственников оказалась ловушкой: женщина лишилась квартиры и семи миллионов

Настоящая драма разыгралась в жизни 62-летней женщины. Всего за один месяц она лишилась не только всех своих денег, но и собственной квартиры. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на МВД Саратовской области, все началось с обычного звонка.
Неизвестный мужчина сообщил, что на ее имя пришла посылка, и для получения нужно лишь назвать код из смс. Женщина не удивилась — периодически ей и правда приходят передачи от родственников.
— Но затем ситуация резко изменилась. На связь вышла девушка, которая представилась сотрудником безопасности. Она сообщила, что преступники взломали учетную запись на портале госуслуг и теперь могут использовать ее данные, — пишут журналисты.
Вскоре после этого позвонил еще один мошенник — на этот раз «специалист Росфинмониторинга». Он убедил женщину, что от ее имени уже оформили доверенность, взяли крупный кредит под залог квартиры и теперь единственный способ спасти имущество — срочно продать жилье и перевести деньги на «безопасный счет».
Пенсионерка, напуганная до предела, выполнила все требования. Она продала квартиру и перевела на указанные мошенниками счета более семи миллионов. Ей обещали, что сделка фиктивная и все вернется. Этого, конечно, так и не произошло. Следователи завели уголовное дело.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что аферисты создают поддельные школьные дневники для взлома аккаунтов на «Госуслугах».