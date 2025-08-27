Ричмонд
В Ростовской области в реке Дон утонул 51-летний мужчина

Смертельный случай на воде произошел в станице Мигулинской Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В станице Мигулинской Ростовской области во время купания в реке Дон утонул 51-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Как уточнили в экстренном ведомстве, трагедия произошла 26 августа. Предварительно, мужчина отдыхал на берегу реки с двумя друзьями. Ночью он решил окунуться в водоем, пошел плавать и не вернулся. Умершего обнаружили утром, после этого вызвали спасателей.

Ранее в МЧС сообщили, что с начала лета на водоемах региона погибли 27 человек, в том числе пять детей. Спасатели просят жителей Дона быть осторожными, нельзя купаться в состоянии опьянения и отдыхать на диких пляжах.

