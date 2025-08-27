Экс-начальница банка обманула 31 новосибирца на 16 миллионов рублей

Коченевский районный суд вынес приговор Татьяне Пономаревой, экс-начальнику отделения банка «Левобережный», признав её виновной в масштабном мошенничестве. В ходе судебного разбирательства было установлено, что на протяжении пяти лет, с марта 2015 по февраль 2020 года, она систематически обманывала клиентов вверенного ей отделения.
Используя своё служебное положение и доверие клиентов, Пономарева убеждала их оформлять кредиты на свои имена, после чего присваивала полученные денежные средства.
«Потерпевшими по делу признан 31 клиент банка. Размер ущерба составил свыше 16 000 000 рублей», — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Суд квалифицировал её действия по 31 эпизоду преступной деятельности, вменив 26 преступлений по части 3 и 5 по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). В качестве наказания фигурантке назначено 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. Штраф и ограничение свободы применены не были.
При этом гражданские иски 13 потерпевших были полностью удовлетворены. С Пономаревой взыскано более 8 миллионов рублей в счёт компенсации причинённого ущерба.
Приговор не вступил в законную силу.