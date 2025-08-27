Экс-начальница банка обманула 31 новосибирца на 16 миллионов рублей

Суд квалифицировал её действия по 31 эпизоду преступной деятельности, вменив 26 преступлений по части 3 и 5 по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). В качестве наказания фигурантке назначено 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. Штраф и ограничение свободы применены не были.