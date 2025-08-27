В Боханском районе продолжаются поиски пенсионерки Гу Гуйлань. Уже на протяжении пяти суток ее ищут полицейские, волонтеры и спасательные отряды. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по региону. Напомним, о пропаже женщины стало известно 23 августа от 37-летней женщины. Она рассказала, что вместе с родственниками поехала за грибами в лес возле села Александровское.