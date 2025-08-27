Монеты и недвижимость на 500 млн: какое имущество нашли у генерала Кузнецова

Как сообщает второй источник «Ведомостей», уголовное дело в отношении Кузнецова завершено, и его фигуранты в настоящее время изучают материалы перед началом судебного процесса.
Генерал-лейтенант был арестован в мае 2024 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от предпринимателя из Краснодара Левы Мартиросяна.
Источник «Ведомостей» рассказал, что проверка в отношении Кузнецова была инициирована по распоряжению генпрокурора Игоря Краснова. В ходе нее были обнаружены серьезные нарушения антикоррупционного законодательства стороны генерала.
Согласно исковому заявлению, до 2024 года Кузнецов служил в ВС РФ, где занимал различные должности. Данные налоговой службы свидетельствуют, что его доход формировался за счет заработной платы, выплат как ветерану боевых действий, процентов по банковским вкладам, а также от продажи автомобиля. Доходы его супруги Юлии составляли заработная плата в ОАО «Бамстройпуть», проценты по вкладам и средства от продажи автомобиля. Совокупный задекларированный доход семьи с 2010 по 2023 год составил почти 89 млн рублей: 47,6 млн у Кузнецова и чуть более 41 млн — у его жены.
Согласно оценке Генпрокуратуры, общая рыночная стоимость приобретенной ими недвижимости (на момент сделок) составила почти 241 млн рублей. Это объекты в Московской области (в Истринском и Красногорском районах), а также в Краснодаре и Кунцевском районе Москвы.
Помимо этого, при проведении обысков у Кузнецова и его семьи оперативники изъяли сотни тысяч долларов и евро, а также миллионы рублей. Но самым ценным, по словам собеседника, стала коллекция редких монет и дорогих украшений — прокуратура настаивает на конфискации в казну 59 золотых и 101 серебряной монет.
В их числе монеты с изображением Джорджа Вашингтона и статуи Свободы, а также экземпляры, выпущенные в честь Главного храма Вооруженных сил России, 75-летия Победы, «Дороги Памяти», международного форума «Армия» и «MARSHAL HOVHANNES BAGRAMYAN». Помимо нумизматической коллекции, Генпрокуратура требует конфисковать у военнослужащего наручные часы Omega, а также 94 ювелирных изделия.
Правоохранители пришли к выводу, что на официальные доходы Кузнецовы не смогли приобрести столь дорогостоящее имущество.
Сам генерал заявил, что помимо официальной зарплаты, получаемой на карту, ему также выплачивали денежное довольствие наличными средствами через сотрудников Центра специального финансирования Минобороны. Однако впоследствии допрошенный свидетель опроверг данное утверждение.
Находящийся в СИЗО с мая 2024 года генерал Кузнецов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, что грозит ему сроком до 15 лет. По версии следствия, в период с 2021 по 2023 гг. он получал вознаграждение от бизнесменов за действия в их интересах. Кузнецов пошел на сотрудничество со следствием и дал показания против второго фигуранта дела — Мартиросяна, который, по версии обвинения, лично передал ему взятку в виде земельного участка и жилого дома. Первоначально стоимость этого имущества оценивалась в 7 млн рублей, однако в дальнейшем следствие переквалифицировало сумму взятки до 80 млн рублей.
Защита Мартиросяна отрицает наличие состава преступления, утверждая, что все фигуранты финансировали строительство домов исключительно за счет собственных средств. Уголовное дело в отношении Кузнецова и Мартиросяна насчитывает более 40 томов.