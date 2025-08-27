Монеты и недвижимость на 500 млн: какое имущество нашли у генерала Кузнецова

Находящийся в СИЗО с мая 2024 года генерал Кузнецов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, что грозит ему сроком до 15 лет. По версии следствия, в период с 2021 по 2023 гг. он получал вознаграждение от бизнесменов за действия в их интересах. Кузнецов пошел на сотрудничество со следствием и дал показания против второго фигуранта дела — Мартиросяна, который, по версии обвинения, лично передал ему взятку в виде земельного участка и жилого дома. Первоначально стоимость этого имущества оценивалась в 7 млн рублей, однако в дальнейшем следствие переквалифицировало сумму взятки до 80 млн рублей.