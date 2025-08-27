Адвокат опроверг сообщения о возбуждении нового дела против Тимура Иванова

Ранее из иска Генпрокуратуры, потребовавшей изъять в пользу государства недвижимость и имущество, принадлежащее Иванову, его родственникам и доверенным лицам общей стоимостью более чем на 1,2 миллиарда рублей, стало известно, что экс-замминистра обороны хранил раритетные ружья и пистолеты (8 наименований), а также мечи, шпаги, стилеты и ятаганы (16 наименований).