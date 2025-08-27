Адвокат опроверг сообщения о возбуждении нового дела против Тимура Иванова

«Нам про новое дело 222 УК РФ ничего не известно. Знаем, что изымалось оружие из дома, но, по нашим сведениям, все единицы были в законном порядке зарегистрированы», — сказал собеседник агентства.
Балуев отметил, что никаких новых обвинений Иванову «точно не предъявляли».
Ранее из иска Генпрокуратуры, потребовавшей изъять в пользу государства недвижимость и имущество, принадлежащее Иванову, его родственникам и доверенным лицам общей стоимостью более чем на 1,2 миллиарда рублей, стало известно, что экс-замминистра обороны хранил раритетные ружья и пистолеты (8 наименований), а также мечи, шпаги, стилеты и ятаганы (16 наименований).
Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13 годам колонии общего режима, назначил штраф в 100 миллионов рублей и лишил наград по делу о растрате.
Также Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Бизнесмен Бородин впоследствии признал вину и заключил сделку со следствием.