В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА пострадали несколько жилых домов

Ущерб после воздушной атаки зафиксировали в нескольких домах Ленинского района Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил о том, что после атаки БПЛА в Ленинском районе города «пострадали дома». При этом сколько именно зданий попали в локальную зону ЧС, чиновник не уточнил.

Напомним, ранее в связи с произошедшим власти организовали работу оперативного штаба, а также привлекли комиссии для оценки ущерба. Жильцы пострадавших помещений могут обратиться с заявлениями на выплаты. Также городская администрация готова предоставить маневренный фонд для пострадавших.

Напомним, после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону горела кровля четырехэтажного жилого дома в переулке Халтуринском. Огнем было охвачено 250 кв. метров, возгорание оперативно локализовали. 15 эвакуированных жильцов здания разместили в пункте временного размещения, в школе № 55. Пострадавших не было.

