Дипломаты прокомментировали слухи о том, что 13-летний подросток из Узбекистана якобы зарезал человека в Турции

По информации СМИ, инцидент случился вечером 22 августа. У дома девушки между её братом и молодым человеком вспыхнула ссора, которая переросла в драку. В какой-то момент брат схватился за кухонный нож и ударил своего соперника. После случившегося он скрылся. На крики выбежала сама девушка, которая увидела своего парня без сознания и вызвала скорую. Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии.