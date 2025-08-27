Дипломаты прокомментировали слухи о том, что 13-летний подросток из Узбекистана якобы зарезал человека в Турции

Сообщалось, что пострадавший получил тяжёлое ранение в грудь и был доставлен в больницу.
По информации СМИ, инцидент случился вечером 22 августа. У дома девушки между её братом и молодым человеком вспыхнула ссора, которая переросла в драку. В какой-то момент брат схватился за кухонный нож и ударил своего соперника. После случившегося он скрылся. На крики выбежала сама девушка, которая увидела своего парня без сознания и вызвала скорую. Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Полиция Турции начала расследование, и вскоре подозреваемого задержали в одном из городских парков. Следственные мероприятия продолжаются.
Однако сегодня Генеральное консульство Узбекистана выступило с официальным заявлением: ни один из участников этого инцидента не является гражданином Узбекистана. По данным узбекских дипломатов, происшествие действительно имело место 22 августа в провинции Аксарай, находящейся в 521 километре от Стамбула, однако все его участники — граждане других государств.
В связи с этим представители Генконсульства подчеркнули, что отдельные СМИ нередко распространяют информацию о преступлениях, совершённых гражданами других стран, как будто к ним причастны узбекистанцы. Подобные фейки вредят имиджу Узбекистана и вызывают негативную реакцию в обществе.
В дипломатическом представительстве призвали соотечественников строго соблюдать местные законы и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций сразу обращаться в Генеральное консульство Узбекистана.