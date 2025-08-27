Аким Костанайской области прокомментировал арест экс-главы облздрава

«Аким Костанайской области Кумар Аксакалов сегодня, 27 августа, выступил на сессии облмаслихата с отчетом о своей работе. Отвечая на вопрос депутата Алесандры Сергазиновой, он прокомментировал ситуацию с арестом бывшего руководителя управления здравоохранения Данияра Джандаева», — говорится в сообщении.
Как сообщает «Наша Газета», вчера в социальных сетях была распространена информация о том, что расследование в отношении бывшего руководителя областного управления здравоохранения проводит КНБ. Сообщается, что проверки касаются и деятельности самого ведомства. Кроме того, внимание службы обращено на ряд главных врачей центральных районных больниц. По данным в сети, речь может идти о нарушениях при проведении государственных закупок.
«Разбирается прокуратура. Она свою оценку даст. Больше ничего прокомментировать не могу. Понятно, что мы же не видим, что там покупается. Это система здравоохранения сама регулирует, что им важнее. А теперь в рамках расследования всех этих публикаций все станет понятно. За то, что часть вот этих недоработок была, в том числе поэтому, он был уволен. Все зависит от кадров… Понятно, что мониторить наверняка нужно лучше, в том числе и со стороны депутатов. Я предлагаю: подумаем давайте над этим механизмом. Работа наблюдательных советов при каждом медицинском учреждении — они видят, они слышат, знают, что покупается, есть ли в этом необходимость. Поэтому нам наверняка нужно что-то отрегулировать, усовершенствовать для того, чтобы больше было контроля», — заявил аким области.
Джандаев оставил пост в середине июля 2025 года. Тогда в пресс-службе областного управления здравоохранения уточнили, что причиной стало его собственное решение, связанное с переездом и изменением места жительства.