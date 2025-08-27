Аким Костанайской области прокомментировал арест экс-главы облздрава

«Разбирается прокуратура. Она свою оценку даст. Больше ничего прокомментировать не могу. Понятно, что мы же не видим, что там покупается. Это система здравоохранения сама регулирует, что им важнее. А теперь в рамках расследования всех этих публикаций все станет понятно. За то, что часть вот этих недоработок была, в том числе поэтому, он был уволен. Все зависит от кадров… Понятно, что мониторить наверняка нужно лучше, в том числе и со стороны депутатов. Я предлагаю: подумаем давайте над этим механизмом. Работа наблюдательных советов при каждом медицинском учреждении — они видят, они слышат, знают, что покупается, есть ли в этом необходимость. Поэтому нам наверняка нужно что-то отрегулировать, усовершенствовать для того, чтобы больше было контроля», — заявил аким области.