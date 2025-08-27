Подросток от имени знакомой сообщил в минскую милицию о минировании ТЦ, возбуждено уголовное дело

В чат-бот минской милиции в телеграме поступило сообщение с угрозой минирования торговых центров, отправленное от имени несовершеннолетней девушки. К нему было прикреплено фото ее ID-карты. Сотрудники ОПК Центрального РУВД выяснили, что информация ложная. К отправке сообщения оказался причастен 16-летний житель пристоличья.
Юноша признался, что накануне у него произошел конфликт с девочкой из общего чата в социальной сети. Обидевшись, он сохранил изображение ее ID-карты, которое та ранее выкладывала в чат, и отправил сообщение с угрозой.
Известно, что подросток является студентом колледжа, воспитывается в полной семье и ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей. В отношении него возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности.
Напоминаем, что санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до семи лет.