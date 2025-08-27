Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Столбцовском районе пьяный водитель врезался в иномарку, пострадали два человека

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Столбцовском районе пострадали два человека, они доставлены в больницу. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Вчера, 26 августа, около 23.10 на 278-м км трассы М1/Е30 Брест — Минск — граница РФ вблизи деревни Заямное 27-летний житель Барановичей на BMW столкнулся с попутным автомобилем Nissan. От удара вторая иномарка загорелась.

В результате аварии пассажир Nissan — 18-летняя минчанка — получила тяжкие телесные повреждения, 22-летний водитель Nissan получил ожоги различных частей тела. Пострадавшие доставлены в больницу.

Водитель BMW задержан. Концентрация этилового спирта в выдыхаемом им воздухе составила 1,18 промилле.

Столбцовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Беларуси.