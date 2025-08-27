Волгоградец готовил теракт на аэродроме взамен на украинское гражданство

Установлено, что с 2019 по 2022 год волгоградец временно проживал в Львовской области Украины. Когда срок действия разрешения на временное пребывание закончился, мужчина перестал отмечаться в органах по вопросам миграции Украины, из-за чего и попал в поле зрения сотрудников СБУ. Его завербовали для отработки задания по выезду в Россию, за совершенный диверсионно-террористический акт ему пообещали получение украинского гражданства.
После прохождения спецподготовки в Киеве, злоумышленник по указанию куратора прибыл в Волгоград якобы под легендой возвращения домой, после чего выехал на территорию Саратовской области для подготовки проведения террористического акта на одном из военных объектов, сообщает пресс-служба ФСБ РФ.
Мужчина по заданию куратора арендовал жилое помещение около военного аэродрома в Энгельсе, где планировал оборудовать модуль навигации для ударных БПЛА противника для последующего огневого поражения инфраструктуры Минобороны РФ.
Под видом курьера одного из сервисов доставки злоумышленник передвигался по территории Саратова, чтобы достать заранее изготовленные средства диверсии из тайника, однако довести до конца преступный умысел ему так и не удалось, так как по месту жительства его задержали сотрудники ФСБ РФ.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК России. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.