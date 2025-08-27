В Приангарье пятые сутки ищут пропавшую в лесу пенсионерку

ИРКУТСК, 27 авг — РИА Новости. В Иркутской области пятые сутки продолжаются поиски пропавшей в лесу во время сбора грибов 85-летней Гу Гуйлань, сообщает ГУМВД Приангарья.
В Боханском районе полицейские, спасательные отряды и волонтеры продолжают искать пропавшую в лесу Гу Гуйлань. Она ушла с родственниками в лес за грибами и в какой-то момент близкие упустили бабушку из вида. Самостоятельные поиски не принесли результата. В поисках задействованы сотрудники полиции, профессиональные спасатели, волонтеры, спецтехника.
«О пропавшей 85-летней пенсионерке ничего не известно на протяжении пяти суток. Ежедневно около 80 человек ищут в лесополосе пожилую сборщицу грибов. Поиски не прекращаются даже ночью. В это время применяются специальные средства, в том числе тепловизоры. Полицейские, в свою очередь, на постоянной основе подают сигналы на служебном автотранспорте, а также совместно с поисковиками обследуют территории», — говорится в сообщении.
Поисковики призывают неравнодушных граждан присоединиться к спасательной операции. Они приводят пример, когда людей, заблудившихся в лесу, находили живыми на седьмые сутки. −0-