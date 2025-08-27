В Приангарье пятые сутки ищут пропавшую в лесу пенсионерку

«О пропавшей 85-летней пенсионерке ничего не известно на протяжении пяти суток. Ежедневно около 80 человек ищут в лесополосе пожилую сборщицу грибов. Поиски не прекращаются даже ночью. В это время применяются специальные средства, в том числе тепловизоры. Полицейские, в свою очередь, на постоянной основе подают сигналы на служебном автотранспорте, а также совместно с поисковиками обследуют территории», — говорится в сообщении.