Юрий Слюсарь побывал на месте пожара в Ростове после атаки беспилотника

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь побывал в Ленинском районе Ростова-на-Дону после атаки БПЛА. О своем выезде на место происшествия донской глава сообщил минувшей ночью в своем телеграм-канале.
Напомним, после воздушной атаки в переулке Халтуринском донской столицы полыхала кровля четырехэтажного жилого дома. Огнем было охвачено 250 кв. метров, возгорание оперативно локализовали. Тогда же 15 эвакуированных жильцов здания разместили в пункте временного размещения, в школе № 55. Пострадавших не было.
Утром 27 августа глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил о том, что в районе локальной зоны ЧС «пострадали дома». При этом, сколько именно зданий получили ущерб, чиновник не уточнил.
