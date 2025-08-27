Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Слюсарь побывал на месте пожара в Ростове после атаки беспилотника

Врио главы региона побывал на месте происшествия после атаки БПЛА в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь побывал в Ленинском районе Ростова-на-Дону после атаки БПЛА. О своем выезде на место происшествия донской глава сообщил минувшей ночью в своем телеграм-канале.

Напомним, после воздушной атаки в переулке Халтуринском донской столицы полыхала кровля четырехэтажного жилого дома. Огнем было охвачено 250 кв. метров, возгорание оперативно локализовали. Тогда же 15 эвакуированных жильцов здания разместили в пункте временного размещения, в школе № 55. Пострадавших не было.

Утром 27 августа глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил о том, что в районе локальной зоны ЧС «пострадали дома». При этом, сколько именно зданий получили ущерб, чиновник не уточнил.

Подпишись на нас в Telegram.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше