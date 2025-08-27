«Прикрепил к сообщению ее ID-карту». В Минске подросток от имени знакомой «заминировал» торговые центры, обидевшись на нее

В пресс-службе добавили, что подросток учится в колледже и воспитывается в полной семье. Ранее он уже попадал в поле зрения сотрудников милиции. В отношении несовершеннолетнего заведено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности. По данной статье предусматривается наказание вплоть до лишения свободы сроком до семи лет.