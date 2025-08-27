«Прикрепил к сообщению ее ID-карту». В Минске подросток от имени знакомой «заминировал» торговые центры, обидевшись на нее

В Минске подросток от имени знакомой «заминировал» ТЦ, обидевшись на нее. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Подросток “заминировал” ТЦ от имени знакомой по чату из-за конфликта», — отметили в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что в чат-бот минской милиции поступила информация с угрозой минирования торговых центров, которое было отправлено от имени несовершеннолетней девушки. К сообщению была прикреплена фотография ее ID-карты.
Сотрудники ОПК Центрального РУВД смогли установить, что данная информация является ложной. Кроме того, они выяснили, что к отправке сообщения оказался причастен 16-летний житель Минского района.
Несовершеннолетний признался, что накануне у него случился конфликт с девочкой из общего чата в соцсети.
«Обидевшись на нее, он сохранил изображение ее ID-карты, которое та ранее выкладывала в чат, и отправил сообщение с угрозой», — привели подробности в милиции.
В пресс-службе добавили, что подросток учится в колледже и воспитывается в полной семье. Ранее он уже попадал в поле зрения сотрудников милиции. В отношении несовершеннолетнего заведено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности. По данной статье предусматривается наказание вплоть до лишения свободы сроком до семи лет.
