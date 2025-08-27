Майнер из Иркутской области причинил ущерб на 8 миллионов рублей

Следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Иркутской области. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.
По данным следствия, он арендовал земельный участок в посёлке Новомальтинск Усольского района, где установил четыре контейнера с оборудованием для майнинга криптовалюты. Общая мощность 229 единиц техники составила более 376 киловат.
«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. “б” ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана, совершенное в особо крупном размере)», — пишут в Следственном комитете.
Подключение к электросетям было осуществлено путём несанкционированного присоединения к трансформаторной подстанции. Это позволило обвиняемому не оплачивать потреблённую электроэнергию. Действия продолжались с июня 2023 по ноябрь 2024 года.
В результате энергоснабжающей компании был причинён ущерб на сумму свыше 8 миллионов рублей. Обвиняемый полностью возместил нанесённый ущерб. Материалы уголовного дела подготовлены для передачи в суд.