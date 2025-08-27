В Ангарске 40-летний водитель получил три года колонии за смертельное ДТП. 29 марта 2025 года подсудимый был за рулем автомобиля «Ниссан Лиаф» и возле нерегулируемого перекреста улиц Герцена и Кирова потерял управление. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, в результате мужчина выехал на тротуар, где шла 90-летняя женщина. Она получила травмы, которые были несовместимы с жизнью.
— Подсудимый признал свою вину и добровольно выплатил семье погибшей 100 тысяч рублей, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Суд приговорил автомобилиста к трем годам лишения свободы в колонии-поселении, а также его запрещено управлять транспортными средствами на протяжении двух лет. Также с осужденного взыскали 100 тысяч рублей в пользу внука пенсионерки.
