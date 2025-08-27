Бастрыкин взял на контроль жесткое избиение подростка в Новосибирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил немедленно возбудить уголовное дело по факту жестокого избиения несовершеннолетнего в Новосибирской области. Основанием для вмешательства стали публикации в социальных сетях, где сообщается о систематических противоправных действиях группы подростков.
Инцидент произошел на почве личной мести: пострадавший ранее заступился за другого ребенка, после чего стал объектом агрессии со стороны сверстников. Отмечается, что это не первый подобный случай противоправных действий со стороны несовершеннолетних.
Следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка.
«Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю СУ по Новосибирской области Долгалеву Е. Г. возбудить уголовное дело и представить доклад», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.