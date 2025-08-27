В Башкирии экс-глава района требовал 300 тысяч долларов с депутата

Сегодня, 27 августа, Кировский районный суд Уфы вынес приговор 67-летнему экс-главе Архангельского района Гимрану Габитову и 68-летнему бизнесмену Лечи Абухаджиеву.
Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов РБ, они обманом пытались похитить 300 тысяч долларов у депутата «за непредоставление в вышестоящий орган государственной власти сведений, дискредитирующих его деятельность».
Свою вину оба признали. Суд назначил им наказание в виде четырех и четырех лет и шести месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.