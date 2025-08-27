Разрушение дороги в Ольхонском районе: что известно к этому часу

На территории Ольхонского района введён режим чрезвычайной ситуации из-за размыва дороги Курма — Онгурён. Участок между местностью Зундуки и деревней Зама оказался полностью повреждён после сильных дождей. Из-за этого три населённых пункта, где проживает более 300 человек, остались без транспортного сообщения, пишет ИА IrkutskMedia.
Депутат Алексей Юрьевич сообщил в беседе с корр. редакции, что дорогу планируют «пробить» тракторами с двух сторон, чтобы временно наладить проезд.
«Хотят сделать хоть какую-то дорогу. Проблема в том, что у нас изначально не было ливнёвки — вода вся стекала по дороге. Неоднократно просили передать её на уровень области.», — отметил он.
По словам депутата, расчистка займёт минимум три дня, поэтому в ближайшее время не понятно как будет доставляться топливо, которое обеспечивает село электроэнергией. Эту же проблему отмечает и уроженка села Онгурён, по её словам, в селе сокращена подача электричества утром и вечером.
«Пока что в ограниченном количестве будем использовать топливо. Бочками завозить — это нереально, очень сложно», — отметил депутат.
По словам уроженки села, имеются трудности с вводным сообщением. Его наладили с 26 августа, однако периодически меняется расписание. Вероятно, рейсы переносят из-за малого числа пассажиров.
«Многие сейчас не могут ни уехать, ни приехать. У кого-то дети застряли в Иркутске, кто-то не может попасть домой — в Онгурён. Мой дядя уехал из села и теперь не может вернуться, пока живёт у меня здесь в Иркутске, ждёт, когда дорогу сделают», — рассказала уроженка села Онгурён Полина.
Добавим, ранее в СМИ появилась информация о том, что рассматривают возможность доставки топлива водным транспортом. Однако в беседе с корр. редакции депутат Алексей Юрьевич и уроженка села Онгурен считают, что доставка топлива по воде нереализуема.
Также уроженка села Онгурен рассказала, что местные жители обеспокоены ситуацией с наличием продуктов питания — вдруг в дальнейшем запасы продуктов закончатся. Ранее в правительстве сообщали, что для доставки населения, продовольствия и предметов первой необходимости водным транспортом уже определен перевозчик. Он совершил первый рейс 26 августа, второй запланирован до конца этой недели. Далее водный транспорт будет курсировать по наполняемости.
Власти области ранее рассказали, что повреждён участок протяжённостью 6,5 км. На территории Замы, Онгурёна и Кочериковой действуют запасы продовольствия, медикаментов и топлива. В сёлах находятся ФАП и средняя школа, жители ждут восстановления дороги.