Разрушение дороги в Ольхонском районе: что известно к этому часу

«Многие сейчас не могут ни уехать, ни приехать. У кого-то дети застряли в Иркутске, кто-то не может попасть домой — в Онгурён. Мой дядя уехал из села и теперь не может вернуться, пока живёт у меня здесь в Иркутске, ждёт, когда дорогу сделают», — рассказала уроженка села Онгурён Полина.